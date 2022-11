Armando Manuel Vilaça, de 50 anos, mora no bairro da Mariadeira, um dos seis bairros tradicionais de pescadores da Póvoa de Varzim. Na quinta-feira seguia na embarcação de pesca Virgílio Miguel, com 17 tripulantes a bordo, quando caiu à água.Os outros pescadores ouviram o barulho e o barco voltou para trás. Ainda viram o homem, mas este acabou por desaparecer na água.As buscas foram esta sexta-feira retomadas, a 14 quilómetros da praia do Furadouro, em Ovar, mas, ao final do dia, continuava por localizado.