Pescador desaparece de forma misteriosa em Castelo Branco

Bombeiros procuram homem na barragem da Marateca.

Por Alexandre Salgueiro | 10:05

O desaparecimento de um pescador, de 51 anos, na albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, está a intrigar a população e as autoridades locais.



Abílio Jorge foi visto pela última vez às 12h00 de sábado por um amigo com quem pescava na barragem, mas que se ausentou para almoçar e já o não viu quando regressou.



O carro do desaparecido foi encontrado na margem, com o telemóvel e o colete salva-vidas trancados no interior.



Abílio estaria a pescar com o auxílio de um caiaque que, admite fonte da GNR, "deveria flutuar mesmo que virado, mas que ainda não foi avistado nem pelas equipas que percorrem as margens a pé, nem pelas três embarcações que fazem buscas na água".



Um mistério para o qual um amigo do desaparecido só encontra uma explicação: "Ele é um mecânico muito engenhoso e adaptou o caiaque para levar motores elétricos e outros apetrechos. Ia experimentá-lo pela primeira vez no sábado.



A única coisa que me ocorre é que essas alterações tenham danificado a estrutura da embarcação e criado peso suficiente para a afundar", diz Mário Apolinário, companheiro de caça e pesca de Abílio.



A operação que está a ser coordenada pela GNR de Castelo Branco contou segunda-feira com um efetivo de 22 elementos, entre os quais duas equipas de mergulhadores do GIPS e uma dos bombeiros albicastrenses.



Os cães pisteiros especializados em buscas na água chegaram a assinalar dois locais onde as buscas incidiram, mas o corpo do pescador continuava segunda-feira à noite por encontrar.