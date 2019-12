Pescador desaparece no mar a seis quilómetros da costa

Arisberto Silva, de 64 anos anos, caiu ao mar quando andava à pesca de robalo, no sábado. O barco foi localizado no mesmo dia, pelas 17h20, à deriva, a cerca de seis quilómetros da costa de Viana do Castelo. Ao que oapurou, o colete salva-vidas estava na embarcação, o que leva a crer que o experiente pescador desportivo, residente na Ribeira, em Viana do Castelo, não envergava o equipamento de segurança.Após quase 20 horas de buscas por mar e por terra, ao largo de Viana do Castelo, os esforços da Polícia Marítima para localizar o pescador foram infrutíferos. Este domingo as operações de busca terminaram perto das 18h00, sem qualquer sinal do homem. As buscas são retomadas esta segunda-feira, mas com menos efetivos."O nosso objetivo principal era localizar o pescador ainda com vida e por isso aplicámos um grande dispositivo no próprio dia e também durante o dia de hoje [este domingo]", explicou aoSameiro Matias, comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo.O oficial adiantou que o efetivo será "adaptado" esta segunda-feira às necessidades, uma vez que as possibilidades de encontrar o pescador vivo são "muito escassas".O desaparecimento de Arisberto Silva foi comunicado no sábado, cerca das 16h10, pela mulher, que estranhou a demora do marido em regressar da pesca. Tentou contactá-lo via telemóvel, mas como nunca atendeu pediu ajuda às autoridades. A embarcação foi localizada e rebocada para o porto de Viana do Castelo.