Pescador doente resgatado

Tripulante foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

08:35

A embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal ‘ISN-SR40’ resgatou, sábado, um tripulante, de nacionalidade portuguesa, de 51 anos, com problemas de saúde, que se encontrava a bordo de uma embarcação de pesca, a cerca de 55 quilómetros a sudoeste do Porto do Funchal.



O alerta foi recebido pelas 08h45 e o resgate ficou concluído às 11h11. O tripulante desembarcou depois, pelas 12h35, na marina do Funchal, onde o aguardava uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa. O pescador foi transportado, de seguida, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.