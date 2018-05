Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador encontrado morto junto a barco em Peniche

Vítima estava desaparecida desde sexta-feira.

02:17

Um pescador de 57 anos foi encontrado esta quarta-feira morto, no mar, no porto de pesca de Peniche, junto ao barco onde costumava embarcar.



Três mergulhadores da equipa forense da Polícia Marítima resgataram o cadáver, após buscas realizadas no local.



A vítima, que estava desaparecida desde sexta-feira, terá ido à embarcação de pesca ‘Berlengueiro’ e tropeçado e batido com a cabeça no barco ou no pequeno cais de pedra.



Após ter sido contactada pela família, a capitania resolveu pesquisar a área junto ao barco, vindo o corpo a ser descoberto a quatro metros de profundidade.