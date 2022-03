Pescador ferido após adornamento de uma embarcação de pesca em Espinho

Um pescador ficou ferido, esta tarde de quarta-feira, pelo adornamento de uma embarcação de pesca artesanal, em Espinho. No mesmo acidente, outros dois pescadores ficaram feridos mas não houve necessidade de serem hospitalizados.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um acidente com um barco de pesca, na praia dos Pescadores, em Silvalde. A embarcação adornou, por causa de uma vaga, quando entrou no mar.A vítima foi levada, pelos bombeiros do concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.