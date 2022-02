Pescador fingia ser futebolista nas redes sociais para violar e extorquir menores no Norte e Centro

A Polícia Judiciária deteve um homem de 29 anos suspeito de vários crimes de violação, extorsão, pornografia de menores e outros de natureza informática, ocorridos nos últimos cinco anos, em várias localidades do Norte e Centro.

A detenção do predador foi divulgada esta quinta-feira pela PJ que adianta que o homem atacava nas redes sociais, fazendo-se passar por jogador de futebol e empresário desportivo para aliviar várias jovens e mesmo menores de idade. Para além de crimes sexuais cometidos pelas vítimas, o jovem também extorquia dinheiro às vítimas: alimentava um esquema em que, com fotos de fotografias das vítimas em situações comprometedoras ou sexuais, fazia chantagem com a eventual divulgação para conseguir ter relações sexuais com os menores.

O suspeito também obrigava as vítimas a cederem-lhe os acessos às contas de redes sociais, para poder fazer-se passar por outra pessoa e, assim, angariar mais vítimas.

O predador, pescador de profissão, e com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, vai ser presente a juiz para ficar a conhecer as medidas de coação a serem aplicadas.