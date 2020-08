Pescador hospitalizado após sentir “dores intensas”

Uma embarcação da estação salva-vidas de Ponta Delgada resgatou na noite de terça-feira um pescador com “dores intensas” abdominais a bordo de um barco de pesca a sul da ilha de São Miguel, Açores.



O pescador, de 25 anos, é tripulante da embarcação ‘Meu Anjo da Guarda’, que navegava a 31 quilómetros a sul de Ponta Delgada. Além das “dores intensas”, tinha “vómitos” e necessitava “de cuidados médicos imediatos”. O homem foi transferido, numa ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para o Hospital do Divino Espírito Santo.



