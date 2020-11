Pescador lúdico morre após queda em Lagoa

U m pescador lúdico morreu esta quarta-feira à tarde após cair de uma arriba nas proximidades da praia de Albandeira, no concelho de Lagoa.O corpo do homem, de 65 anos, foi resgatado do mar pelos elementos da embarcação salva-vidas de Ferragudo, tendo sido depois transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado.