Pescador morre após queda no rio Minho, em Valença

Um homem de cerca de 60 anos morreu na sequência de uma queda no rio Minho, quando estaria a pescar, na tarde desta segunda-feira, junto ao Cais de São Pedro da Torre, em Valença.

O alerta foi dado às 16h04 e ainda não são conhecidos todos os pormenores que levaram ao acidente fatal. Tudo indica que a vítima ainda terá sido resgatada da água, com vida, por um outro pescador, mas acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória.

As manobras de reanimação realizadas pelos elementos dos Bombeiros de Valença, com apoio das equipas médicas, já não conseguiram evitar o óbito, que foi verificado no local. Foi chamada também a Polícia Marítima de Caminha, que agora fica encarregue da investigação.