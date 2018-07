Pescador morre após três horas à espera de socorro em Faro

Barco que levavas dois homens virou-se a 2,5 milha da praia. Pescador não resistiu à espera.

Um pescador morreu esta quinta-feira no Algarve, depois de o barco onde seguia com outro homem se ter virado a cerca de 2,5 milhas da praia de Faro



Em comunicado, Autoridade Marítima revela que "o Capitão do Porto de Faro recebeu um alerta cerca das 14h00, através de um telefonema feito por um representante da Associação dos Armadores Pescadores de Quarteira - QUARPESCA, dando conta de que uma embarcação de pesca estaria em dificuldades, por ter ficado sem propulsão, com dois tripulantes a bordo".



Recebida a informação, o Capitão do Porto de Faro iniciou as buscas com uma lancha da Marinha, uma embarcação da Polícia Marítima de Faro, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Olhão e um helicóptero "EH-101 Merlin" da Força Aérea portuguesa.

Os náufragos só foram encontrados pelas 16h55, quase três horas depois do alerta, com a ajuda de um veleiro francês. O helicóptero "EH-101 Merlin" da Força Aérea confirmou a posição das duas vítimas, juntamente com alguns vestígios pertencentes à embarcação que se encontravam na água, a cerca de 2,5 milhas (cerca de 4,5 km) a sul da praia de Faro.

Os tpipulantes do veleiro francês conseguiram recolher uma das vítimas para bordo, tendo avistado o outro pescador na água já sem vida.



Ao que o CM apurou, os dois homens conseguiram manter-se à tona de água agarrados aos destroços da embarcação, mas a vítima mortal ter-se-á sentido mal enquanto os dois esperavam pela chegada de ajuda.