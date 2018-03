Pescador morre arrastado pela água entre a Comporta e Tróia

Alerta foi dado pelo filho, que estava perto e assistiu a tudo.

Um pescador morreu após ter sido arrastado pela água, este domingo, entre a Comporta e Tróia, numa zona conhecida como a Curva do Pardal.



O homem, de 62 anos, terá entrado na água para alcançar uma pequena embarcação próxima, mas o fato de pesca que levava começou a meter água e acabou por ser arrastado pela corrente.



O alerta foi dado pelo filho, que se encontrava próximo do local e assistiu a tudo. O acidente terá acontecido, sabe o CM, perto das 17h20 deste domingo.



Foram acionados meios da Polícia Marítima e dos Bombeiros e o homem acabou por ser avistado por populares que se encontravam na margem.



Foi recuperado e estava em paragem cardiorespiratória. A equipa médica ainda tentou fazer manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.



