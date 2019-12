Pescador morre em naufrágio de barco em Olhão

Um pescador morreu esta terça-feira depois do barco onde seguia ter naufragado, em Olhão. Há ainda um outro pescador ferido.



A embarcação de sete metros terá naufragado na ilha da Culatra, na Ria Formosa, quando os homens estavam à pesca da ganchorra.







A Polícia Marítima acionou os meios necessários e encontrou a vítima mortal perto da zona de rebentação.



O sobrevivente foi transportado para o hospital para receber tratamento médico.



O corpo da vítima foi retirado por um barco do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e transportado para a morgue do Hospital de Faro.



A autoridade marítima está a investigar as causas as causas que estiveram na origem do adornamento do barco de pesca.