Pescador obcecado invade casa para violar mulher enquanto dormia

A paixão por uma vizinha da aldeia ao lado levou um pescador açoriano a um ato tão ousado como louco. Mas em vez de uma declaração de amor ou uma qualquer demonstração de interesse, acabou por invadir a casa da mulher durante a noite para a violar. A vítima acordou com o homem em cima dela e os gritos levaram o predador a fugir antes de consumar o crime. Foi detido menos de 48 horas depois pela Polícia Judiciária dos Açores.Segundo oapurou, o pescador, de 39 anos e residente numa pequena comunidade da ilha de São Miguel, vivia há anos obcecado com a mulher que viu crescer numa localidade próxima. A vítima, agora com 30 anos, nunca se terá apercebido das intenções do homem. Conhecia-o apenas de vista e nunca lhe tinha dado especial relevância.