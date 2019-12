Pescador perde a vida na véspera de Natal

Lúcio Viegas Cabrita, 54 anos, foi a vítima mortal do naufrágio da manhã de terça-feira, dia 24, ao largo da ilha da Culatra, no concelho de Faro. A embarcação de pesca da ganchorra foi virada por uma onda perto da costa, enquanto estava à pesca da conquilha e da amêijoa-branca. O outro tripulante do barco ‘Alamar’, que conseguiu nadar para o areal e deu mesmo o alerta às autoridades, foi hospitalizado com sinais de hipotermia mas não teve ferimentos de maior."Foi o náufrago que já tinha chegado a terra que acabou por dar notícia do que se passou e disse que estava outro pescador com ele e que tinha desaparecido. As buscas começaram imediatamente e encontrámos a outra vítima já sem vida, na zona da rebentação", disse aoAndré Morais, comandante da capitania de Olhão, que tem aquela área de jurisdição.O cadáver de Lúcio Viegas Cabrita foi retirado do mar por uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos e seguiu numa ambulância da Cruz Vermelha para a morgue do hospital de Faro, onde vai ser agora autopsiado. O sobrevivente também foi hospitalizado, por precaução, mas já teve alta médica.Segundo oapurou, os pescadores estavam a apanhar os bivalves na véspera de Natal devido ao aumento da procura da conquilha e da amêijoa-branca na época da quadra natalícia e aproveitam assim para fazer mais algum dinheiro.O barco de sete metros ficou encalhado na costa da Culatra.