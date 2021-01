Pescador português infetado com Covid-19 morre em França

O corpo do pescador foi transportado para Portugal, onde será realizada autópsia.

Um pescador português, de 48 anos, morreu esta terça-feira, infetado com Covid-19 após sofrer um ataque cardíaco no porto de La Rochelle, em França, informa o jornal francês Sudouest.Segundo a imprensa francesa, o homem começou a ter sintomas da infeção da Covid-19 em alto mar, onde esteve durante três semanas, a bordo de uma traineira franco-espanhola.Após realização do exame à Covid-19 oito tripulantes testaram positivo e 13 estão em confinamento.