Pescador português retido em barco no Peru já está em hotel

O pescador português, da Póvoa de Varzim, que esteve durante vários dias retido num barco no porto de Paita, no Peru, já foi foi retirado da embarcação e já se encontra num hotel daquela cidade, confirmou ao CM o filho, João Silva."Já conseguiu desembarcar e está alojado numa unidade hoteleira, juntamente com outros sete tripulantes. No início da semana vai de autocarro até Lima, onde vai aguardar pelo voo de regresso a Portugal, que está a ser agilizado pela embaixada portuguesa", conta.A tripulação em que seguia Manuel Silva esteve cerca de 20 dias impedida de regressar a terra. Chegaram a faltar mantimentos para os pescadores e combustível para a embarcação. O alerta foi dado através de um vídeo publicado nas redes sociais.