Pescadores de Peniche preocupados com falta de combustível

Os pescadores de Peniche estão preocupados com a perspetiva de falta de combustível para as embarcações andarem na faina na próxima semana, revelando que não há nenhuma medida que possam tomar a não ser "gastar o menos possível".

"Há dois postos de abastecimento no porto de pesca para as embarcações, que terão capacidade para cem mil litros de combustível. Quando já não tiverem, a única coisa a fazer é parar os barcos", disse Humberto Jorge, da Associação de Armadores de Peniche.

Segundo este responsável, em pior situação estão as embarcações mais pequenas e que saem e entram no porto de pesca todos os dias, porque "são as que têm menos capacidade de combustível a bordo, enquanto que os barcos de longa distância até podem abastecer em Espanha".