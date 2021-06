Uma mulher foi resgatada, na manhã desta segunda-feira, por um barco com pescadores na foz do rio Lima, em Viana do Castelo.



A mulher, com cerca de 60 anos, estava consciente quando foi socorrida pelos bombeiros de Viana do Castelo, depois de retirada da água pelos pescadores.





O alerta foi dado cerca das 08h00 e a mulher acabou por ser transportada ao hospital de Viana do Castelo.A Policia Maritima esteve no local e investiga os contornos do caso.