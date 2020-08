Pescadores sem duches no porto de Quarteira após faina

O porto de pesca de Quarteira não tem balneários para os pescadores poderem lavar-se depois da faina. Muitas vezes têm de ficar a trabalhar nos barcos ou nas artes de pesca antes de poderem ir a casa lavarem-se e são obrigados a fazê-lo sujos e a cheirar mal. A situação agrava-se devido à pandemia da Covid-19, onde os parâmetros de higiene são cada vez mais exigentes.

"É uma necessidade básica que nunca teve resposta", lamenta ao CM José Agostinho, presidente da Armalgarve, uma associação de pesca do polvo.

O dirigente lembra que há sempre uma necessidade "urgente" para tomarem duches depois de uma noite na pesca. "Trabalhamos com o peixe no mar e às vezes derramamos o isco em cima e depois temos de ficar a trabalhar no armazém... O pior é que estamos numa altura em que temos de ter todo o cuidado com a higiene devido à pandemia de Covid-19".

Esta reivindicação é antiga mas foi denunciada esta semana pelo PSD de Quarteira para sensibilizar a Câmara de Loulé para o problema. A própria Armalgarve já apresentou um projeto de requalificação daquele porto de pesca, que incluía balneários, mas ainda não obteve resposta da Docapesca, entidade que gere o espaço.