A Polícia Marítima e a Autoridade Alfandegária espanholas apreenderam, na madrugada de quinta-feira, uma embarcação de pesca de polvo portuguesa, com 2640 quilos de haxixe no interior.A apreensão da embarcação ocorreu na zona de Isla Cristina, no sul de Espanha. No momento em que os operacionais entraram a bordo, foram encontrados, escondidos, 88 fardos de haxixe.A origem da droga deverá ser Marrocos. A tripulação era constituída por três marroquinos e três espanhóis, que foram presos.