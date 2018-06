Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pessoa morre atropelada por comboio em Coimbra

Tragédia forçou a interrupção da linha ferroviária do Norte, em Espadaneira.

16:53

Uma pessoa morreu esta sexta-feira à tarde atropelada por um comboio na localidade de Espadaneira, em Coimbra, que forçou a interrupção da linha ferroviária do Norte.



Segundo adiantou fonte do CDOS de Coimbra ao CM, não é conhecida a identidade da vítima.



No local estão meios do INEM.