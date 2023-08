Bombeiros com dificuldade em resgatar pessoas presas há várias horas na diversão 'Monster' na Feira de São Mateus

Sete pessoas ficaram presas, na noite desta quinta-feira, após o braço mecânico da diversão 'Monster' na Feira de São Mateus, em Viseu, ter avariado. Os bombeiros estão a ter alguma dificuldade em fazer o resgate, que já dura há várias horas.Ao que oapurou, quatro das sete pessoas já foram resgatadas e as operações de resgate ainda vão decorrer na próxima hora, uma vez que as pessoas presas na diversão têm de ser retiradas uma a uma, através de uma escada móvel dos bombeiros.Até ao momento não há registo de feridos e osabe que não estão crianças em perigo. Foi montado um perímetro de segurança e outros carrosséis próximos estão parados.O alerta foi dado por volta das 21h15, numa altura em que a feira ainda não tinha aberto portas oficialmente, mas as diversões já estavam em funcionamento desde as 17h00. As pessoas ficaram suspensas a cerca de 30 metros do solo.O protocolo de segurança e o dispositivo de resgate foram acionados.No local estão oito operacionais dos Bombeiros Sapadores de Viseu e da Polícia de Segurança Pública, apoiados por quatro viaturas.O Comandante Rui Nogueira diz que a operação de resgate decorre "favoravelmente" mas que vão demorar o tempo necessário para garantir a segurança de todos. "Todos os operadores na Feira de São Mateus cumprem rigorosamente todas as condições de segurança", explica.Em atualização