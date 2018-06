Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Petição pede salvação de antiga panificadora em Vila Real

Vereador diz que edifício é "cicatriz na paisagem" e dá abrigo a toxicodependentes.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:55

A antiga panificadora de Vila Real é por estes dias o centro das atenções de milhares pessoas que, através de uma petição, pretendem 'salvar' da demolição este edifício arquitetónico de Nadir Afonso. Numa fase primordial, a petição teve como principal objetivo a classificação do edifício - meta que foi alcançada -, mas que depois teve uma pausa quando a Direção Geral do Património Cultural arquivou o processo.



Os assinantes da petição pedem que a autarquia adquira o monumento com tanto simbolismo para os vila-realenses.



Questionada, a autarquia responde ao CM, através do vereador Adriano Sousa, que "a panificadora Panreal está sem atividade há décadas e ao longo desse tempo tem vindo a degradar-se, sendo uma cicatriz na paisagem urbana e um local de abrigo para a toxicodependência".



O responsável pelo urbanismo adianta também que o atual executivo municipal "procurou chamar a atenção para o abandono do edifício e tentou, inclusive, promover a sua reabilitação". O CM sabe que um hipermercado, instalado ao lado do monumento, pretende adquirir o espaço para alargar o seu parque de estacionamento.



Adriano Sousa afirma que não faria sentido endividar a autarquia na aquisição do imóvel, acabando por abdicar também de outros projetos e prioridades. "Compreendendo o valor sentimental que provoca nas pessoas, e especialmente por ter passado pelas mãos de Nadir Afonso, no entanto, aquela é uma propriedade privada e o seu proprietário tem direitos e deveres, além de que num estado de direito democrático o que vale é a lei", conclui o vereador. Para reforçar a importância do edifício modernista vai ser realizada, na UTAD, uma sessão pública sobre a obra de Nadir Afonso.