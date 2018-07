PGR confirma buscas para "desmantelar" grupo motard Hells Angels

Detidos vão ser presentes "a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação" a partir desta quinta-feira.

10:33

A Procuradoria-Geral da República confirmou as buscas da Polícia Judiciária contra o grupo de motards Hells Angels."A Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária, na sequência de uma complexa investigação, desencadeou uma operação tendo em vista o desmantelamento de uma associação criminosa. A operação insere-se no âmbito de vários inquéritos em que se investigam as actividades ilícitas desenvolvidas em território nacional pela organização Hells Angels Motorcycle Club (HAMC)", lê-se no comunicado do Ministério Público, enviado à imprensa.A PGR confirmou "diligências de execução de cerca de oitenta mandados de busca e de dezenas de mandados de detenção de suspeitos de integrarem esta estrutura criminosa", confirmando o que a SÁBADO avançara. Nestas diligências participam cerca de 400 elementos da Polícia Judiciária", acrescenta.Na sequência desta operação, os detidos irão ser presentes a partir desta quinta-feira "a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação", revela o Ministério Público. O inquérito encontra-se em segredo de justiça.