PGR investiga morte de recém-nascido no hospital de Vila Nova de Gaia

A Procuradoria-Geral da República (PGR) adiantou esta terça-feira à Lusa ter instaurado um inquérito à morte de um recém-nascido no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, a 12 de setembro."Confirma-se a instauração de inquérito", referiu a PGR, depois de questionada pela Lusa.Também a unidade hospitalar, situada em Gaia, no distrito do Porto, adiantou ter aberto um processo interno para apurar os acontecimentos.Além disso, e manifestando pesar pelo sucedido, o hospital garantiu que a família está a ser acompanhada por parte de profissionais de saúde.A 12 de setembro, um bebé morreu cinco horas após o parto na Unidade de Cuidados Maternoinfantis desta unidade de saúde.