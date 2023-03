PGR manda instaurar processo a procurador que faz publicidade a marcas nas redes sociais

O Conselho Superior do Ministério Público abriu um processo de averiguação ao procurador Francisco Guedes, após o CM noticiar que o magistrado faz publicidade a marcas e produtos nas redes sociais.



"A Procuradora-Geral da República, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, determinou a instauração de processo de averiguação destinado, nos termos do art.º 264º n.º 2 do Estatuto do Ministério Público, a aferir da relevância disciplinar da referida conduta", confirmou esta quinta-feira ao CM fonte oficial da PGR.