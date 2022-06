A Procuradoria-Geral da República está “a organizar” o pedido de extradição de Nero Saraiva, o jihadista português do Daesh detido no Iraque há dois anos, confirmou ao CM fonte oficial.



O pedido de extradição “será apresentado, por via diplomática, uma vez instruído e traduzido”, esclarece. Nero Saraiva emigrou com os irmãos de Sintra para Londres, onde se radicalizou e aderiu ao Daesh, indo combater na Síria, onde ganhou relevo na estrutura terrorista.









