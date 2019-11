PGR quer que todas as crianças presentes em contexto de violência doméstica sejam ouvidas

Lucília Gago, procuradora-geral da República, quer que todas as "crianças presentes num contexto de violência doméstica", mesmo que não tenham sido vítimas diretas do crime, sejam ouvidas "para memória futura".O testemunho deverá ser recolhido ainda na fase de inquérito, pelo juiz de instrução criminal e na presença do Ministério Público e advogado.A "memória futura" é usada para a vítima não ter de passar pelo trauma do tribunal, quando não possa ir ao julgamento ou para prevenir alterações no depoimento devido a eventuais pressões de terceiros.