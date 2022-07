O músico nigeriano Bright Chimenize Nicholas, de 39 anos, que atuou no festival Afro Nation, em Portimão, durante o fim de semana foi encontrado morto num quarto de hotel, em Lisboa.



Apesar de não haver indícios de crime, a Policia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar.



O músico – um pianista que há vários anos acompanha a estrela nigeriana do reggae Patoranking –foi encontrado inanimado no quarto do hotel de cinco estrelas VIP Grand Lisboa Hotel & Spa, na avenida 5 de Outubro, pelas 20h00 de segunda-feira.









