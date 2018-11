Picadeiro municipal de Lagoa vai nascer junto à Fatacil

Obra vai custar 1,5 milhões de euros e o concurso será lançado ainda este ano.

Por José Carlos Eusébio | 09:05

A Câmara de Lagoa vai investir cerca de 1,5 milhões de euros na construção de um picadeiro municipal, junto ao espaço da Fatacil. O concurso será lançado ainda este ano, fazendo a obra parte da primeira fase da criação do parque urbano da cidade.

O projeto será concretizado numa área de 12 500 metros quadrados, situada a sueste do Parque Municipal de Feiras e Exposições. Além de um picadeiro exterior (com 70 por 35 metros) e outro de aquecimento, a obra contempla a construção de uma bancada com capacidade para 600 pessoas, 40 boxes e enfermaria, bem como outras estruturas de apoio.



A empreitada tem um prazo de execução de cerca de 10 meses.

"O espaço ficará dotado de condições para provas equestres nacionais e internacionais", revelou ao CM Francisco Martins, presidente da Câmara de Lagoa.



A obra não irá interferir com a realização da Fatacil, dado que será desenvolvida no espaço exterior do atual recinto da feira. Parte do investimento será rentabilizado com o aluguer a privados que queiram utilizar algumas das estruturas.

Esta obra integra o projeto de criação de um grande parque urbano na cidade de Lagoa (com zonas de lazer e desporto) e que abrange o espaço da Fatacil e as zonas envolventes.

O futuro parque será concretizado "por fases, ao longo dos próximos três a quatro anos, e tem um custo de cerca de 7 milhões de euros", diz o autarca.



A decisão de efetuar os trabalhos de forma faseada deve-se "ao investimento significativo que é necessário para a sua concretização" e à preocupação de "não pôr em causa a realização da Fatacil", frisa Francisco Martins.