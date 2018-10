Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Picardia de miúdos no ataque informático à PGR

Vinte e três piratas informáticos vão ser julgados por crimes na internet.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Não são ativistas. São apenas uma cambada de miúdos com picardias". Esta foi a explicação dada por Valter Rodrigues – um dos piratas informáticos que participou nos ataques a instituições públicas em 2014 – quando a PJ o deteve na casa onde vivia, no Monte Abraão, Sintra.



O objetivo era mostrar que aquilo que tinha começado como uma ação justiceira para denunciar injustiças acabou por se tornar numa competição entre jovens para mostrar até onde conseguiam chegar nos sistemas informáticos da Procuradoria-Geral da República, Parlamento, ministérios, autarquias e até polícias – PJ, PSP e GNR.



O processo chegou a ter 33 arguidos, mas só 23 vão ser julgados por crimes de sabotagem informática, associação criminosa, acesso ilegítimo. Trata-se sobretudo de jovens, a maior parte autodidatas – há um estudante de cozinha e um servente de pedreiro que participaram –, que agiram movidos pela fama e o movimento ‘Anonymous’.



Quase todos viviam com os pais e avós e houve casos, no início da investigação, em que os inspetores surpreenderam idosos com 90 anos, uma vez que eram eles os titulares do contrato de internet usada pelos netos para cometer os crimes.



Tudo isto alimentado por Rui Cruz, auto-denomidado diretor do blog ‘TugaLeaks’, que registou como órgão de comunicação social, e onde prometia revelar todos os ataques cometidos pelos piratas informáticos. Ganhou mais de 2800 euros com isso, mas agora responde pelos crime de apologia e instigação pública a um crime.



