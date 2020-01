"Foi um momento difícil. Senti-me inseguro": Piccini descreve ao pormenor ataque à Academia do Sporting

Esta quarta-feira realiza-se mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting, um processo que tem 44 arguidos, incluindo Bruno de Carvalho, e que decorre no Tribunal de Monsanto.Serão ouvidos os depoimentos de Cristiano Piccini e Fábio Coentrão, ambos jogadores do Sporting à data dos factos. Frederico Varandas será ouvido dia 7 como testemunha no processo.Piccini diz que os principais alvos eram Bataglia, William e Patrício e acrescenta: "Acho que a decisão do treinador de dar duas folgas aos jogadores se deveu à situação que aconteceu na Madeira"O italiano revela que estranhou o modo de atuação de Bruno de Carvalho na reunião. "Comportamento do presidente era diferente nas reúniões anteriores. O treinador tinha dado folga dia 14 e 15 mas depois o presidente disse que nós tinhamos de nos apresentar no dia 15 na academia", relata."Foi um momento difícil. Senti-me inseguro. Estava com vontade de ir de férias e sair de Portugal. Eram para ai uns 15 indivíduos e dois deles é que falavam mais. Eram os líderes do grupo", explica o jogador.Piccini começa por contar que durante o ataque à Academia uma das portas foi danificada pelos agressores.