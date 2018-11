No ano 2019 a Infraestruturas de Portugal vai proceder à inspeção.

Os pilares 3 e 4 da Ponte 25 de Abril vão ser alvo de inspeção subaquática em 2019. A inspeção tem carater preventivo e realiza-se no terceiro trimestre do próximo ano, altura do ano em que as condições climatéricas, do estado das marés e força da corrente do rio é mais favorável à execução do trabalho.

Este trabalho será documentado em fotografia e vídeo. Será ainda feito um levantamento batimétrico.