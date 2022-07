O piloto que morreu no combate às chamas em Foz Côa, André Serra, já tinha excedido o tempo estipulado de horas de voo no dia da tragédia.



O piloto, sabe o CM, voava há mais de seis horas, mas continuou em serviço para tentar controlar o fogo que deflagrava na zona.



A seguradora terá de analisar as circunstâncias em que ocorreu o acidente para que se proceda à indemnização da família.









Ver comentários