O cadáver de um homem, com idade entre os 55 e os 60 anos, foi este domingo retirado do mar, na praia do Baleal, em Peniche. Ao que o CM apurou, trata-se do piloto da embarcação de alta velocidade que encalhou em Peniche, sábado, e que tinha no interior 500 quilos de cocaína, produto estupefaciente avaliado em cerca de 15 milhões de euros.









