Piloto da TAP detido bêbedo no avião

Polícia alemã trava tripulante após alerta de funcionário que sentiu hálito a álcool.

O andar trôpego e o intenso hálito a álcool do piloto português alertam um funcionário do aeroporto de Estugarda, na Alemanha. O piloto de 40 anos estava a embarcar no avião que ia fazer o voo TP 523, que deveria sair às 18h50 (hora local, mais uma em Portugal Continental) de sexta-feira para aterrar em Lisboa três horas depois.



O português – que iria fazer o voo como copiloto - chegou a iniciar os procedimentos para a descolagem, no cockpit, mas o avião já não saiu. O funcionário deu o alerta e o tripulante do voo da TAP (operado pela Portugália) foi detido. Os testes confirmaram uma elevada taxa de alcoolemia.



O caso deixou em terra os mais de 100 passageiros que iam viajar para Portugal no Embraer 190 da companhia aérea portuguesa. Sem outro piloto disponível, não havia condições para prosseguir com o voo. A polícia do estado de Baden-Württemberg confirmou ao CM a detenção do piloto português, adiantando que o mesmo terá sido libertado na manhã de sábado. De acordo com a imprensa alemã, teve de pagar uma caução de 10 mil euros como fiança para ser libertado. Foi também aberto um processo para lhe ser retirada a licença de voo.



Inquirida pelo CM sobre o caso, a TAP admite o incidente. Em nota enviada ao final da manhã de sábado a companhia aérea revela que "o voo TP 523 de Estugarda para Lisboa, operado pela Portugália, foi este sábado cancelado, devido a incapacidade do copiloto. A Companhia abrirá um processo de inquérito interno e atuará em conformidade, tomando as medidas necessárias e consequentes, e pede desde já desculpas aos passageiros pelo transtorno provocado".



Os passageiros foram alojados em hotéis da cidade alemã, ficando à espera de voo para Lisboa. Mais de metade já regressou a Portugal, segundo garantiu este sábado André Soares, porta-voz da TAP.



Toda a tripulação foi ouvida pelas autoridades alemãs

O Correio da Manhã apurou que toda a tripulação portuguesa foi ouvida, após o incidente, pelas autoridades alemãs, nomeadamente a polícia de Estugarda. As autoridades quiseram perceber até que ponto é que os restantes elementos da tripulação foram coniventes com o estado de embriaguez do copiloto. É que estes terão viajado na mesma carrinha, do hotel onde ficaram a dormir para o aeroporto, pelo que facilmente perceberiam qualquer comportamento estranho.



Foi detetado por funcionário ao passar pelo raio-X

Foi ao passar pela zona de raio X do aeroporto de Estugarda que o piloto português despertou a atenção de um funcionário, que terá notado o comportamento estranho e o odor a álcool. As tripulações podem ser sujeitas a testes aleatórios à ingestão de bebidas alcoólicas e ao consumo de drogas. As regras internacionais ditam ainda que a ingestão de álcool é proibida nas oito horas antes do voo.



11 milhões

Passageiros O aeroporto de, em Estugarda, é um dos mais movimentados da Alemanha, com uma média de11 milhões de passageiros por ano. Ali descolam e aterram 400 voos por dia .



Taxa de álcool permitida

As regras variam de país para país, mas todos têm restrições ao consumo de álcool por parte dos pilotos de linha aérea. Os regulamentos portugueses estipluam que os pilotos não podem voar com uma taxa acima de 0,2 g/l, menos do que os 0,5 g máximos para conduzir um carro.