Piloto de corridas ilegais afirma saber que está a "cometer um crime"

falou em exclusivo com um piloto destas corridas ilegais. Um homem que arrisca a sua vida e a de outros em cada corrida que faz. Este fala abertamente de todo este mundo paralelo das corridas ilegais.Questionado se existe o medo de morrer ou de matar, o piloto refere que se os participantes estiverem sempre a pensar nisso, "não vão correr".Afirma saber que está a "cometer um crime", no entanto há algo que o move a participar nestas corridas: "É a adrenalina, é um pouco de tudo", explica o piloto.Os sítios escolhidos para as corridas não foram revelados ao. O homem diz que isto acontece para se evitarem os agentes policiais.O homem, que explica que o ponto de encontro para este tipo de corridas ilegais pode ser junto a um ponto de combustível ou "num parque de estacionamento", afirma que não há apostas em dinheiro neste tipo de atividade.No decorrer dodesta terça-feira, o piloto revela ainda que nas corridas ilegais chegam a participar entre 50 a 100 pessoas. O número "depende do dia, depende do tempo", afirma o homem.As corridas ilegais nem sempre são seguras mas o participante revela: "Já apanhei alguns sustos, mas consegui sempre prevenir o acidente".