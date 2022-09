Piloto de paramotor forçado a fazer aterragem de emergência em Espinho

O piloto de um paramotor foi forçado a fazer uma aterragem de emergência, esta manhã de quinta-feira, em Espinho.O homem, de 25 anos, que tem bastante experiência neste tipo aeronave e apercebeu-se de uma avaria mecânica no aparelho.Escolheu um campo agrícola sem vegetação, longe de habitações e conseguiu realizar a manobra em segurança.O piloto não sofreu qualquer tipo de ferimento.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros do concelho de Espinho, para a queda de uma aeronave, num terreno agrícola, junto da travessa do Pinhal Novo.A viatura médica de emergência e reanimação da Feira foi acionada mas a gravidade do alerta inicial não se confirmou.A PSP de Espinho foi ao local e tomou conta da ocorrência.