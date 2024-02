O piloto de helicóptero que deixou cinco militares da GNR cercados pelas chamas durante um incêndio em Mourão, em agosto de 2018, empurrou as culpas para as vítimas – três das quais sofreram queimaduras graves – durante o julgamento. E esse foi o facto, aliado à “ameaça à própria vida” por “não poder abandonar a aeronave”, que levou o Tribunal de Évora a condenar o antigo coronel da Força Aérea João Leitão a três anos de prisão, com pena suspensa, por três crimes de ofensa à integridade física.









