Piloto desmaia durante voo e colega de férias ajuda copiloto a aterrar em segurança

O piloto de 40 anos perdeu os sentidos, esta segunda-feira de manhã, precisamente quando se encontrava no cockpit do avião, que tinha descolado de Manchester em direção ao Funchal.O desmaio do comandante do Boeing 757 gerou grande preocupação entre os tripulantes da companhia área inglesa Jet2.Passageiros relatam que um outro piloto, que estava de férias, ajudou o copiloto a aterrar em segurança no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. O comandante foi assistido pelo INEM e transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos."Um piloto também da Jet2 seguia no avião como passageiro e quando percebeu o que estava a acontecer entrou logo no cockpit e ofereceu a sua assistência", confirmou aoPhill Woollen, um dos passageiros.A mesma informação foi confirmada por outros passageiros à imprensa britânica. Os relatos dão conta de que o piloto que estava de férias esteve sempre ao lado do copiloto no cockpit, vigiando de perto o que estava a ser feito e dando conselhos. Só saiu quando o avião já estava em terra.Ao jornal ‘Daily Mail’, Tracey Jayne, uma outra passageira, descreveu, no entanto, que a situação causou alguns momentos de pânico. "Foi um bocado assustador e quando o avião começou a descer todos os passageiros estavam apreensivos", explicou a passageira.Apesar de o piloto ter sido hospitalizado, o seu estado de saúde não preocupa.Segundo a ANA-Aeroportos, a pista de aterragem esteve encerrada durante 33 minutos (fecho às 10h27 e reabertura às 11h00).O gabinete de comunicação da Jet2 deu conta aode que acionou um avião de reserva e uma nova tripulação para levar os passageiros para o Funchal. A partida estava prevista para o final do dia.Os passageiros permaneceram sempre na zona de embarque à espera do novo avião. Nas redes sociais somaram-se queixas relativamente à alimentação que foi disponibilizada.Várias corporações foram colocadas logo em alerta. O objetivo passou por ter todos os meios disponíveis caso o avião não conseguisse aterrar em segurança, o que não se verificou.