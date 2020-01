Piloto disponibiliza aviões para procurar homem que caiu ao rio Tejo

António Rocha, um piloto da TAP da zona de Salvaterra de Magos, disponibilizou duas aeronaves para apoiar os bombeiros voluntários daquela localidade nas buscas pelo homem que caiu ao rio Tejo, junto à ponte D. Luís, em Santarém, no dia 22 de dezembro.



A operação, que continua a envolver duas viaturas em terra e uma lancha dos bombeiros, conta assim com mais um apoio para localizar Francisco Cruz, de 30 anos, que na madrugada de dia 22 de dezembro abandonou o carro a meio do tabuleiro da ponte D. Luís e nunca mais foi visto. É natural da Golegã e viva em Alpiarça.

