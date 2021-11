Piloto experiente evita tragédia com avioneta em Santo Tirso

A experiência de um piloto-instrutor evitou consequências trágicas, esta quinta-feira de manhã, na sequência de uma aterragem de emergência de uma aeronave Cessna 152, em Santo Tirso. O aparelho, ao serviço da escola de aviação Nortavia, regressava ao aeródromo da Maia depois de uma aula de instrução de voo. Na mesma seguiam apenas o instrutor e uma aluna, que escaparam ilesos ao incidente.









“O piloto escolheu muito bem o local para fazer a manobra de aterragem de emergência. Felizmente, está tudo bem com o instrutor e com a aluna. O voo de instrução teve um problema técnico e vai ser realizada uma investigação para apurar o que aconteceu”, disse ao Correio da Manhã Gonçalo Moreira, responsável da escola de aviação Nortavia.

O Cessna 152 terá, ao que tudo indica, sofrido uma avaria mecânica durante a aula. O piloto-instrutor tomou o comando da aeronave e escolheu um campo agrícola, plano e sem obstáculos, para concretizar a aterragem de emergência, que decorreu sem outros contratempos. A Autoridade Aeronáutica investiga agora as causas do acidente de aviação.



“Felizmente nenhuma vaca ficou ferida”

“Fui avisado pela minha mulher de que tinha caído uma avioneta no nosso terreno, que é usado como pasto para as vacas. Felizmente, nenhum animal ficou ferido e foi uma sorte eu também não estar cá”, revelou Manuel Silva, responsável pelo local onde foi feita a aterragem. A ocorrência mobilizou meios dos Bombeiros de S. Tirso, uma equipa do INEM e elementos da GNR de Alfena. A Proteção Civil municipal também esteve no terreno.