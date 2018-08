Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto inexperiente em acidente trágico em Tomar

Queda de ultraleve, em 2015, foi causada pela inexperiência do piloto, concluem os técnicos.

Por José Durão | 08:23

A queda de um ultraleve Land Africa Impala que provocou a morte a dois homens - o piloto, de 41 anos, e o passageiro, de 29 - , em setembro de 2015, no Campo de Voo de Valdonas, em Tomar, foi causada sobretudo pela "pouca ou nenhuma experiência do piloto nas técnicas de recuperação de espirais descendentes".



Esta é a conclusão de quase três anos de investigação do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF). O gabinete aponta ainda a perda de controle em voo baixo (a 600 pés), "devido à entrada em espiral descendente causada por volta a baixa velocidade".



No relatório, onde foi estabelecido que esta "recomendação de segurança não constitui, em caso algum, presunção de culpa ou de responsabilidade", ficou provado que o voo estava autorizado, o piloto era devidamente qualificado e que não havia problemas técnicos com a aeronave. As mortes ocorreram na sequência da queda, quando os dois tripulantes ficaram encarcerados entre os escombros da aeronave destruída.



Na conclusão, o GPIAAF recomenda à empresa BRM Construções Aeronáuticas, responsável pela produção do modelo Africa Impala, para que proceda à revisão dos manuais da aeronave de forma a disponibilizar mais dados de voo, incluindo técnicas demonstradas de recuperação de altitudes anormais.



"Estes dados deverão ter como suporte um programa de voos de teste devidamente aprovado pela autoridade competente", frisou o GPIAAF.



PORMENORES



Encontro aéreo

Acidente ocorreu durante o 13º Encontro Aéreo dos Templários, evento que reunia pilotos e outros entusiastas da aviação ultraleve, na pista 33. O ultraleve caiu após a aterragem de outra aeronave.



Ano trágico

No ano de 2015 registaram-se dois acidentes fatais no Campo de Voo de Valdonas. Em janeiro, desse ano já tinha morrido um piloto que seguia ao volante de um ultraleve que se despenhou.



Fácil de pilotar

O Land Africa é uma aeronave ultraleve inteiramente construída em alumínio aeronáutico. Os especialistas consideram-na uma aeronave robusta, precisa e muito fácil de pilotar.