Piloto morre em corrida de motos no Estoril

Sérgio Leitão tinha 40 anos e deixa dois filhos.

Por Raquel Oliveira | 01:30

O piloto Sérgio Leitão morreu este domingo na sequência de um acidente sofrido durante a corrida da Copa Dunlop Motoval , no Autódromo do Estoril, de acordo com a Federação de Motociclismo de Portugal. O piloto, de 40 anos, ainda foi transportado para o Hospital de Cascais mas não resistiu aos ferimentos.



O acidente ocorreu numa curva apertada do circuito - pode ter sido provocado por uma falha nos travões, já que seguiu em frente e a sua mota despistou-se, segundo garantiu à Lusa um dos pilotos presentes no evento - e foi presenciado pela mulher do piloto, que deixa dois filhos.



Ao que apurou o CM, durante o fim de semana, mais cinco participantes nas diversas provas receberam assistência médica na sequência de quedas, que estão a ser associadas ao novo tapete de asfalto colocado no circuito do Estoril, em agosto, para substituir o anterior que já tinha 18 anos.



"Todos os acidentes foram semelhantes, com a traseira das motos a fugir antes das quedas", disse uma testemunha, ao CM. Depois do acidente de Sérgio Leitão, que corria numa Honda CBR 600, a organização cancelou as restantes provas.