Piloto oculta acidente e voa para Lisboa com avião danificado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um piloto português ocultou um acidente durante uma aterragem em Fez, Marrocos, e regressou a Lisboa com 55 passageiros a bordo sem participar o caso a ninguém.Só foi descoberto quatro dias depois, quando o aparelho foi para reparação. O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação a Acidentes com Aeronaves (GPIAA) arrasa o comportamento do piloto, a companhia aérea, que operava o voo em nome da TAP, e até... < br />