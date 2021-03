Piloto que matou duas pessoas em praia da Caparica escondeu depressão

O Centro de Medicina Aeronáutica (CMA) não tinha registo da doença psiquiátrica do piloto-instrutor da avioneta que aterrou de emergência na praia São João da Caparica e atingiu mortalmente duas pessoas, em 2017.Glória Rodrigues, médica do CMA, ouvida esta terça-feira em tribunal, garantiu que "o processo [desde 2014] de Carlos Conde d’Almeida não mencionava a depressão de que padecia". Explicou que a revalidação dos pilotos consiste "no preenchimento de um questionário médico numa consulta de 20 minutos".Os médicos aeronáuticos ficam à mercê da sinceridade dos pilotos avaliados.