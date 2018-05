Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto salvo em queda de avião em Ponte de Sor

Avião capotou após aterragem. Ocupantes saíram ilesos.

Por Ana Botto, Magali Pinto e João Carlos Rodrigues | 07:57

O piloto norte-americano Scott Farnsworth, de 42 anos, estava aos comandos de um XA42 - uma espécie de Fórmula 1 dos céus muito popular em corridas e acrobacias - quando uma falha no motor da aeronave o obrigou a aterrar de emergência perto do aeródromo de r. O acidente ocorreu este domingo, ao final da manhã, durante um batismo de voo.



Ao lado do piloto seguia um homem de 36 anos. Ambos tiveram de ser assistidos no local mas não sofreram ferimentos graves. O aparelho capotou pouco depois de aterrar num campo lavrado, junto à Estrada Nacional 2, entre Montargil e Ponte de Sor, a cerca de dois quilómetros do aeródromo.



Piloto e tripulante saíram pelo próprio pé. Scott Farnsworth estava a participar no Portugal Air Summit que decorreu até ontem em Ponte de Sor e, devido ao acidente, ficou fora da corrida de aviões. Apesar do susto as provas mantiveram-se. No local estiveram 27 operacionais dos bombeiros de Ponte de Sor, Proteção Municipal, INEM e GNR apoiados por nove viaturas. O comandante Simão Velez dos Voluntários de Ponte de Sor explicou como foram acionados os meios.



"Quando recebemos o alerta projetámos para o local veículos de combate a incêndios e de desencarceramento. Tendo em conta o evento Portugal Air Summit tínhamos já um dispositivo montado. Chegámos e percebemos que os dois homens já tinham saído pelos próprios meios". O acidente vai ser investigado para serem apuradas as causas.