Piloto suspenso por voo perigoso com 'héli' de incêndios

Sobrinho que estava no recinto desportivo terá sido o motivo da exibição perigosa.

12:39

O piloto responsável pelas manobras do helicóptero da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que provocaram o pânico no complexo desportivo de Santa Maria da Feira sábado de manhã, foi esta manhã de terça-feira suspenso."Estiveram em risco mais de mil pessoas e, por muito experiente que fosse o piloto, as coisas poderiam ter corrido muito mal" disse ao, Rui Tavares, uma das pessoas que assistiu à exibição de um helicóptero de combate a fogos florestais, propriedade do Estado.O processo interno de averiguação já se iniciou. Como consequência imediata, o piloto já abandonou o centro de meios aéreos e foi substituído por outro profissional. Alegadamente, tudo por causa de uma exibição pessoal para um sobrinho que estava no recinto desportivo.Recorde-se que, naquele momento, decorriam três jogos da formação do Feirense. "Ficámos muito assustados e os diretores do clube correram para proteger as crianças. O aparelho sobrevoou todo o perímetro do recinto, fez voos rasantes aos postes de iluminação e imobilizou-se a pouca altura num campo onde estavam cinco crianças a jogar à bola. O voo errático, e nada estabilizado, dava a entender que iria aterrar de emergência", adiantou a mesma testemunha, que fez um vídeo de toda a situação. "Não sei o que levou o piloto a fazer isto", adiantou.As manobras também foram vistas pelos moradores. "Ouvi um barulho enorme que fez estremecer os vidros das janelas. Corri para o meu quintal e vi um helicóptero a voar muito baixinho sobre o campo do Feirense" contou Maria Conceição, vizinha do complexo desportivo. "O helicóptero esteve mesmo a pique por cima do campo. Àquela hora, os campos estão cheios de crianças" afirmou Valentim Santos, outro vizinho.

O helicóptero é um dos três A350 B3 destacados pela autoridade nacional de proteção civil para o combate aos fogos florestais. A aeronave é propriedade do estado português, mas a sua operacionalidade e manutenção está entregue à empresa Heliportugal.