Piloto tenta saltar antes de avião cair em Sagres

Aeronave ligeira caiu ao mar em 2014.

Por José Carlos Eusébio | 01:30

Não se pode excluir a possibilidade de o piloto ter tentado abandonar a aeronave antes do impacto com a água", revela o relatório final de investigação à queda de um avião Cessna F152, a 12 de setembro de 2014, ao largo de Sagres. O piloto, José Inácio, de 74 anos, era o único ocupante. O corpo não foi encontrado.



O Cessna tinha descolado do aeródromo de Portimão para um voo de lazer. Mas o avião acabou por entrar "numa área de baixa visibilidade em redor da Ponta de Sagres", tornando-se a rota "cada vez mais irregular até ao seu impacto com a água", adianta o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.



"A decisão do piloto em continuar o voo sob regras de voo visual, com a deterioração das condições meteorológicas, resultou na desorientação espacial do piloto e perda de controlo da aeronave em condições meteorológicas de instrumentos [o piloto não possuía qualificação de instrumentos]", concluem os investigadores.



O avião colidiu "violentamente com a água", imobilizando-se "a 30 metros de profundidade".